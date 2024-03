Linzer MFG-Fraktion: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Fördermissbrauchs

Eine Anzeige, öffentliche Vorwürfe und ein gesperrtes Fraktionskonto: Wie berichtet, herrscht in der Linzer MFG-Fraktion offener Streit um die korrekte Verwendung der Fördergelder. Gemeinderätin Vera Schachner hat sich in der Vorwoche mit schweren Vorwürfen gegen Fraktionsobmann Norbert Obermayr an die Medien gewandt und auch Anzeige erstattet. Obermayr bestreitet die Vorwürfe und beschuldigt wiederum Schachner.