Linzer E-Scooter-Firma will die internationale Konkurrenz abhängen

LINZ. Nach dem Rückzug von drei Scooter-Verleihern und der Forderung nach einem Verhaltenskodex erscheint ein weiterer Roller-Anbieter auf der Bildfläche der Landeshauptstadt: Der Linzer Unternehmer Harald Gehbauer will mit "Foa ma" alles anders machen als seine internationale Konkurrenz.

"Als österreichisches Unternehmen müssen wir uns von den anderen drei Anbietern aus Amerika abheben. Wir wollen eng mit der Stadt Linz zusammenarbeiten", sagt der Geschäftsführer. Während nur zwei der drei bestehenden Linzer E-Scooter-Verleiher den von der Stadt Linz ausgearbeiteten Verhaltenskodex unterzeichneten, möchte Gehbauer mit seinen 150 Scootern gleich einen Schritt weiter gehen.

Die Roller von "Foa ma" wurden aus Sicherheitsgründen in Fußgängerzonen nicht auf die vorgeschriebenen 10 km/h, sondern auf etwa 7 km/h gedrosselt. Außerhalb der gekennzeichneten Zonen erreichen sie, wie die Roller der anderen Anbieter auch, rund 20 km/h.

Rowdys droht Sperre

Fahrer, die sich im öffentlichen Verkehr rücksichtslos verhalten, will das Linzer Unternehmen zukünftig sperren lassen. Roller-Rowdys sollen durch die Analyse ihres Nutzerverhaltens erkannt und von der Verwendung der Scooter ausgeschlossen werden. Um die chaotischen Ansammlungen von mehreren E-Scootern am Straßenrand zu vermeiden, verfügen die Linzer E-Scooter über besondere Sensoren, die Lage und Position genau erfassen und an den Außendienst melden. Während andere Anbieter mit externen, teils ausländischen Firmen zusammenarbeiten, die die Roller abends einsammeln, über Nacht aufladen und morgens wieder an den gekennzeichneten Stellen aufstellen, beschäftigt "Foa ma" eigenes Personal.

"Die Wertschöpfung muss bei uns in Österreich bleiben. So stammt auch unsere Software von einem österreichischen Start-up", sagt Gehbauer.

Die E-Scooter sind allerdings nur der Anfang. Denn Gehbauer hat für "Foa ma" große Pläne: "Linz ist eine innovative Stadt, hier fallen unsere E-Mobilität und Sharing-Ideen auf sehr fruchtbaren Boden." Im kommenden Jahr soll die Roller-Flotte um elektrisch betriebene Vespa-Roller und Motorräder ergänzt werden. Nun muss aber zuerst die Feuerprobe im Linzer Verkehr gelingen.

