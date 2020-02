Bis Sommer 2023 soll die neue Volksschule in Pichling mit 14 Klassen sowie die Adaptierung des angrenzenden Hortes mit sieben Gruppen fertig sein. Nun wurde in einem Wettbewerb entschieden, wie der Komplex aussehen soll. Der mit 14.000 Euro dotierte erste Preis ging an das Linzer Architekturbüro archinauten von Wolfgang Mühlbachler und Andreas Dworschak, der zweite Platz mit einem Preisgeld von 12.000 Euro an die Steinkogler Aigner Architekten aus Wien.