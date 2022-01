Das winterliche Wetter dieser Tage lässt fast vergessen, wie heiß es im Sommer gerade in der Linzer Innenstadt werden kann. Doch das ändert nichts daran, dass auch diesen Sommer die Hitze in der Stadt wieder viele Linzer zum Stöhnen bringen wird. Neben der Schaffung von neuem Grün sei es deshalb zentral, das zu erhalten und zu schützen, was es bereits gibt, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Untermauern will sie diesen Anspruch mit dem Beitritt von Linz zur Österreichischen