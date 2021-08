"Wir wollten keinen bloßen Zahlenreport, sondern einen innovativen Zahlenbericht, mit dem wir etwa unsere Ziele in puncto Nachhaltigkeit überprüfen", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei der Präsentation der "Zahlstadt Linz". In dem Report findet sich Interessantes und auch Kurioses: 192 Liter Wasser pro Kopf werden in Linz täglich verbraucht. Das ist wesentlich weniger als der Durchschnittsverbrauch in Industrieländern, der liegt bei 272 Litern. 98,5 Prozent der Linzer haben einen