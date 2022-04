Linz hat die längst Bim-Linie Österreichs

20 Jahre ist es her, seit die Linie 2 Eigenständigkeit besitzt. Zuvor gab es sie zwar schon, aber nur als sogenannte Kurzführung der Linie 1. Am 2. April 2002 war sie erstmals zwischen der Universität und der Hillerkaserne in Ebelsberg unterwegs. Drei Jahre später, im Herbst 2005 wurde die Straßenbahntrasse dann bis zur Solar City verlängert.