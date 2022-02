Sinnerfassend lesen lernen, ohne dem Druck und Frust in der Schule ausgesetzt zu sein, und das mit Hilfe von Lesementoren – das ist das Ziel des Projekts Lesetandem des Vereins Interkulturelle Begegnung und Kulturvermittlung (ibuk), der 2009 in Linz gegründet wurde. "Es ist vielen nicht bewusst, dass die Lesekompetenz in der Schule überall zum Einsatz kommt – nicht nur im Deutschunterricht.