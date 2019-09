LINZ. Angekündigt wurde er schon länger, im Frühjahr 2020 soll der Fahrradverleih in der Landeshauptstadt nun starten: Läuft alles nach Plan, können sich die Linzer bereits ab April kommenden Jahres auf die Leihfahrräder schwingen. 400 von ihnen werden an 40 Standorten in der Innenstadt zur Verfügung stehen. "Die Ausleihstationen werden entlang der öffentlichen Verkehrsadern errichtet", sagt der für Verkehr und Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Dadurch soll