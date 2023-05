Kirchbergs Kirchenwirt kocht beim Spargelfest auf

Nach fünf Jahren teils coronabedingter Pause gibt es in Alkoven wieder das "Spargel & Wein"-Fest als Höhepunkt der Saison. Morgen, Samstag, 20. Mai, sind ab 16 Uhr die Tore des historischen Ortner-Stadels in der Ortsmitte geöffnet. Drinnen warten Weine aus allen österreichischen Anbauregionen und Spargelspezialitäten auf Genießer. Für die Küche zuständig ist diesmal Christoph Enengl, der seit 2017 mit Gattin Jasmin den Kirchenwirt in Kirchberg-Thening führt. Er zählt als Küchenchef die