Der Duft von Bratwürstel, Punsch und Co. soll heuer wieder durch die Linzer Weihnachtsmärkte ziehen – diese sollen nach der coronabedingten Absage im Vorjahr bald ihre Neuauflage feiern. Wie diese gelingen kann, war in den vergangenen Tagen bekanntlich Gegenstand vieler Diskussionen. Mitunter deshalb, weil die Rufe der Veranstalter nach lockereren Regeln in Wien zunächst ohne Reaktionen verhallten.