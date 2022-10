So gut wie alle Linzer kennen das markante Haus an der Ecke Dametzstraße und Mozartstraße. Lange war dort die Fleischhauerei Hackl einquartiert, vor zwei Jahren zog sie in eine moderne Filiale ein paar Häuser weiter. Seither fragen sich viele, was anstelle des rund 160 Jahre alten Gebäudes kommen soll. Denn dass es abgerissen wird, ist offensichtlich. Schließlich knabbern die Bagger bereits seit vergangener Woche an den alten Mauern.