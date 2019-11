"Schwer irritiert" ist Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Schuld daran ist ÖBB-Chef Andreas Matthä. Der hatte am Rande der Unterzeichnung des Verkehrsdienstevertrags mit dem Land – bis 2030 werden, wie am Samstag berichtet, 1,769 Milliarden Euro für den öffentlichen Verkehr in Oberösterreich fließen – im Gespräch mit den OÖN gesagt, dass die Tieferlegung der bald viergleisigen Bahntrasse in Leonding mit entsprechender Einhausung nicht gehe.