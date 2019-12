Dass sie sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren will, war Magdalena Schierl schon von Kindertagen an klar. Inspiriert haben sie nicht nur ihr Großvater und ihr Onkel, die ebenfalls bei der Feuerwehr aktiv sind. "Ich habe es auch immer schon spannend gefunden, dass man bei einem Einsatz vorher nicht genau weiß, was einen erwartet", sagt die 25-Jährige, die sich seit 2017 bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen an der Krems engagiert. Dieses Jahr folgte am 22.