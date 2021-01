Insel oder Lände? Die Namenswahl sollte nicht entscheidend sein. Vielmehr geht es darum, was auf dem Jahrmarktgelände in Urfahr auf Dauer passieren soll. Es wird, so viel steht fest, noch heuer die ersten Schritte zur seit langem überlegten und geforderten Attraktivierung des Areals geben, wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) auf OÖN-Anfrage sagte. Im "Pakt für Linz" sind entsprechende finanzielle Mittel für das Projekt vorgesehen.