Auf Bürgerproteste reagierten Linzer Stadtväter einst so verständnisvoll wie ein Stier auf das rote Tuch des Toreros. "Was wollts denn, in der Sahara staubts auch", kanzelte vor 40 Jahren der damalige Linzer Bürgermeister Franz Hillinger (SP) jene ab, die gegen die starke Schadstoffbelastung der Linzer Luft protestierten.