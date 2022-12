Was lange währt, wird endlich gut. Das Sprichwort in Ehren, bei der Neugestaltung des Jahrmarktgeländes in Urfahr ist die Dauer der Diskussion kein Indikator dafür, dass das Projekt in absehbarer Zeit in trockenen Tüchern ist. Im Gegenteil: Zuletzt war in Medienberichten schon die Rede davon, dass die immer noch als "Insel"-Projekt bezeichnete Idee, die keine Insel, sondern mittlerweile eine Bucht mit Brücke sowie viel Grünraumgestaltung ist, praktisch tot sei. So weit ist es (noch) nicht.