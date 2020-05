Während in der Wiener Innenstadt und in der Stadt Salzburg die Gastronomie wegen des Ausbleibens der ausländischen Touristen wenig Geschäft macht, florieren in der Stadt Linz die meisten Gaststätten wieder. Außerhalb von Linz, im Bezirk Urfahr und in Linz-Land, sind Gasthäuser teilweise schwach besucht.