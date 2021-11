"In Linz fehlt einfach eine langfristige Planung"

In der Stadt wohnen und trotzdem ländlichen Charakter genießen – das galt lange Jahre in Pichling. "Und das wollen wir auch bei den neuen Projekten schaffen", sagen Andreas Dworschak und Wolfgang Mühlbachler von den Archinauten, die für die GWG eine Siedlung in der Auhirschgasse bzw. Heliosallee realisierten.