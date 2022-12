"In dieser Schule wäre ich gerne noch einmal jung"

"Ich will Schauspielerin werden." Gracia Pfeiffer, Schülerin der 7. Klasse des privaten evangelischen Oberstufengymnasiums Rose in der Linzer Tabakfabrik, zögert nicht eine Sekunde, um die Frage nach ihrem Berufswunsch zu beantworten. Dass neben ihr in diesem Moment mit Adele Neuhauser eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes stand, habe diese Antwort nicht beeinflusst, gab die Jugendliche zu verstehen.