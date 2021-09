Mehr als 200.000 Ehrenamtliche engagieren sich in Oberösterreichs Sportvereinen. Bei der Ehrenamtswahl 2021 hat das Sportland OÖ in Kooperation mit den OÖN, den Tips, Life Radio und TV 1 die "Ehrenamtlichen des Jahres" gesucht und gefunden. Mehr als 200.000 Stimmen wurden online abgegeben. Die Linzer Nachrichten holen die Bezirkssieger aus den Bezirken Linz und Linz-Land vor den Vorhang, die mit großer Begeisterung für ihren Verein tätig sind. Sie stehen nicht immer in der ersten Reihe.