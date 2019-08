Hunde oder Kinder einzäunen? Kuriose Debatte im Linzer Hummelhofwald

Entzündet hat sich diese Debatte, auf die eine OÖN-Leserin aufmerksam gemacht hat, an der Situation im Hummelhofwald. Dort gibt es eine große Hundefreilauffläche, an der viele Besucher, die zum Spielplatz wollen, vorbeigehen, was in letzter Zeit so manche konfliktbeladene Situation verursacht hat. An der Frage, ob überhaupt bzw. was eingezäunt werden soll, scheiden sich jedoch nicht nur unter den Bürgern die Geister.

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) hat wenig Freude mit dem Vorschlag, den Kinderspielplatz einzuzäunen: "Ich will nicht, dass es dann heißt, man sperrt die Kinder weg. Das wäre ein falsches Signal." Zudem gehe es nicht nur um den Spielplatz, sondern auch um die Joggingstrecken im Wald: "Die müssten ja dann auch eingezäunt werden."

"Freund klarer Trennung"

Da die Beschwerden über den Hummelhofwald in letzter Zeit zugenommen haben, will sich Raml nun für eine "schnelle und unbürokratische Lösung" einsetzen. "Ich habe Verständnis für die Probleme und bin ein Freund einer klaren Trennung." Deshalb will er sich dafür einsetzen, dass dort eine eingezäunte Hundefreilauffläche verordnet wird. Dafür braucht es letztlich aber einen Gemeinderatsbeschluss, so Raml. Die Prüfung der Situation vor Ort sei jedenfalls bereits im Laufen.

Die bauliche Umsetzung der Einzäunung würde in den Aufgabenbereich des für Stadtgrün zuständigen Vizebürgermeisters Bernhard Baier (VP) fallen. Auch er steht einer potenziellen Einzäunung des Kinderspielplatzes kritisch gegenüber: "Diese werden üblicherweise nicht eingezäunt, außer es gibt in der Nähe eine Gefahrenquelle, wie schnell vorbeifahrende Autos", sagt Baier. Zudem seien Hunde auf dem Spielplatz ohnehin nicht erlaubt.

Eine so große Fläche wie im Hummelhofwald einzuzäunen, sei zudem finanziell durch den vorhandenen Budgettopf kaum gedeckt: "In der Regel werden in Linz vorwiegend im innerstädtischen und dicht bebauten Gebiet Flächen eingezäunt. Keine davon ist größer als 1500 bis 2000 Quadratmeter."

Eine Einzäunung im Wald, abseits von dicht besiedeltem Gebiet, sei auch kaum von dem vorhandenen Gemeinderatsbeschluss gedeckt, so Baier weiter.

"Zudem löst eine Einzäunung die Konflikte nicht. Wenn es Missstände gibt, soll der Ordnungsdienst dort als ersten Schritt verstärkt die Einhaltung der Regeln kontrollieren." Denn eine Freilauffläche bedeute nicht, "dass Hunde andere Parkbenutzer belästigen oder auf einen Spielplatz laufen dürfen."

Schwerpunktaktionen des Ordnungsdienstes gemeinsam mit der Abteilung Abgaben und Steuern seien bereits geplant, sagt Raml. Diese sollen dann auch im Hummelhofwald stattfinden.

