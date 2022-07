Hohe Energiepreise: Wie Linz sparen will

Die hohen Energiekosten schweben auch über Städten und Gemeinden wie ein Damoklesschwert – und zwingen sie zum Handeln. So auch in der Landeshauptstadt, wo angesichts der drohenden Energieknappheit in einem ersten Schritt die Zeitintervalle der Effektbeleuchtungen reduziert werden sollen. Betroffen von dieser Maßnahme sind Gebäude und Brücken genauso wie Kirchen.