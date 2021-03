In drei Tagen soll Lorenz Potocnik zum pinken Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl in Linz gekürt werden. Nach dem Online-Vorwahlverfahren, an dem sich bis morgen noch alle wahlberechtigten Linzer beteiligen können, entscheiden bei der Mitgliederversammlung am Samstag im Lentos zuerst Bundes- und Landesvorstand, anschließend alle Linzer Mitglieder über die Reihung ihrer Kandidaten für die Kommunalwahl im September.