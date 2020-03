"Hier kann ich etwas bewirken und den Jungen mit meiner Erfahrung helfen"

Bei Serat Celepci und seiner Schwester Aygül rauchen die Köpfe. Wie vielen anderen Kindern bereiten ihnen die Schulfächer Deutsch und Mathematik Schwierigkeiten. Darum besuchen sie wöchentlich die Linzer Lerntafel, wo ihnen Gerhard Greiner beim Lernen hilft. "Wir geben Kindern aus sozial schwachen oder bildungsfernen Schichten gratis Nachhilfe", sagt Roland Schwandner, Vorstand der Linzer Lerntafel. "Unsere Warteliste ist lang. Wir sind permanent auf der Suche nach Lernhelfern."

"Lernen macht endlich Spaß"

Gerhard Greiner ist einer von 27 Lernhelfern, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich Nachhilfe geben. Seit dem letzten Jahr unterstützt der 77-Jährige Schulkinder in den Fächern Deutsch und Mathematik.

"Hier kann ich etwas bewirken und den Jungen mit meiner Erfahrung weiterhelfen. Gemeinsam erledigen wir die Hausaufgaben, üben und bereiten Referate vor", sagt der Pensionist. "Mit ihm macht das Lernen endlich Spaß, sogar Mathematik wird leichter", sagt Aygül Celepci.

Während die 13-Jährige noch von Greiners Mathematikunterricht schwärmt, hat ihr zehnjähriger Bruder Serat bereits den Deutsch-Übungszettel ausgefüllt. Und hält ihn seiner Schwester stolz unter die Nase. Der 79-jährige Klaus Herzog unterrichtete im Kreuzschwestern-Gymnasium und am WIFI. Nach seiner Pensionierung suchte er nach einer Beschäftigung. Bei der Linzer Lerntafel wurde er fündig. "Es ist ein richtiges Vergnügen, wenn die Kinder so fleißig und brav sind", sagt der pensionierte Englischlehrer. War die Einheit erfolgreich, dann wird gemeinsam gespielt.

Ingeborg Heidlberger ist in mehreren Vereinen ehrenamtlich aktiv. Die pensionierte Bankangestellte unterrichtet einmal in der Woche Deutsch, Mathematik und Englisch. "In manchen Fächern muss ich mich selbst einlesen. Sollte ich mich einmal nicht auskennen, kann ich immer einen meiner Kollegen fragen", sagt die 61-Jährige.

Seit Sommer 2017 werden in Linz, inspiriert von der Wiener und Welser Lerntafel, regelmäßig Nachhilfestunden für Kinder aus sozial benachteiligten Familien abgehalten. Gefördert wird das Projekt unter anderem von den Rotariern Linz-Donau.

Sie wollen bei der Linzer Lerntafel mithelfen? Dann melden Sie sich per E-Mail an linz@lerntafel.org

Artikel von Michael Schäfl