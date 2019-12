Heute werden neue Pläne für XXX-Lutz präsentiert

Im September stand die Übersiedlung des Möbelhauses an die Donaulände sogar kurz auf der Kippe. Wie berichtet, hatten die Verantwortlichen des Möbelhauses zunächst keine Freude mit den Vorgaben der städtebaulichen Kommission der Stadt Linz. So wollten die Planungsexperten, dass XXXLutz nicht nur einen, sondern zwei Baukörper am neuen Standort errichtet. Der straßenseitige Bauteil solle „ andere kleinteilige Nutzungen“ haben wie etwa „Geschäfte, Café, Restaurant, Sport- und Freizeiteinrichtungen“, so die Vorgaben der Kommission.

Weshalb die Verantwortlichen des Möbelhauses ankündigten, nicht zu übersiedeln, sondern am jetzigen Standort in der Goethestraße auszubauen. Nach einem eilig einberufenen Geheimtreffen aller Beteiligten bei Bürgermeister Klaus Luger (SP) konnte schließlich eine Lösung gefunden werden.

So wurde vereinbart, dass Lutz wie ursprünglich geplant nur einen und nicht, wie später vorgeschlagen, zwei Baukörper errichten muss. Zudem wurde fixiert, dass das neue Blau-Weiß-Stadion auf Dammhöhe angehoben und dort gebaut werden soll.

Heute Nachmittag wird das adaptierte Projekt des Architekturbüros Kneidinger im Linzer Stadtgestaltungsbeirat präsentiert und diskutiert, wie der neue Standort nun aussehen soll. Spannend wird auch, wie es mit dem Stadion von Blau-Weiß Linz weitergehen soll, das gemeinsam mit dem neuen Lutz-Komplex errichtet werden soll.

Wie berichtet, steckt der Fußballklub in einer finanziellen Misere. Das Stadionprojekt sei deshalb aber nicht gefährdet, so Luger vergangene Woche im OÖN-Gespräch. Geplant ist, das neue Donauparkstadion auf das zweistöckige Möbellager im neuen Lutz-Areal zu bauen. Sollte sich der Club nicht erholen, müsste allerdings eine infrastrukturell stark abgeschwächte Version realisiert werden, die einem Amateurklub entspricht und Adaptierungen für sportlich bessere Zeiten offen lasse, so Luger weiter.