Heftiger rot-pinker Konflikt in Linz

Stefan Gigler, dem Fraktionschef der Linzer SPÖ ist der Kragen geplatzt. „Wer einmal lügt dem glaubt man nicht...“ sagt er in Richtung von Lorenz Potocnik, dem Fraktionschef der Linzer Neos. Dieser stellt in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag (21. Jänner) mehrere Anfragen, die er für Angriffe Richtung SPÖ nützt.

Etwa zum geplanten Donauparkstadion, wo Potocnik wiederholt behauptet, dass die Kosten dafür von neun auf 25 oder gar 28 Millionen Euro angewachsen seien. Das stimmt nur zum Teil. 25 Millionen Euro dürfte zwar der gesamte Gebäudekomplex kosten (unten sollen die große Lagerhalle für den neuen XXXLutz und Geschäftsflächen entstehen, obenauf soll das neue Stadion gebaut werden). Die Kosten für das Stadion allein sollen bei zwölf bis 12,5 Millionen Euro liegen.

Mit einer anderen Anfrage zielt Potocnik auf Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Deren Gatte Walter (Huemer hat im Vorjahr geheiratet) betreibt ein IT-Unternehmen und hat im August 2019 einen Millionenauftrag von der Stadt Linz (und dem Land Oberösterreich) bekommen. Es ging um die Heraustrennung der IT-Services der Linz AG und der KUK aus der städtischen IKT. Via Anfrage will Potocnik von Bürgermeiser Klaus Luger (SP) wissen, ob dabei nicht gegen die Compliance-Richtlinien verstoßen worden sei. Das sei natürlich nicht der Fall, sagt Gigler. Die Vergabe sei im August 2019 erfolgt. Der Job der Magistratsdirektorin sei erst Monate später ausgeschrieben worden. Ihren Job im Magistrat angetreten hat Ulrike Huemer im Juni 2020.