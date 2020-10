Seit langem liegt die Kühne-Siedlung (siehe Artikel rechts) in der Sintstraße in einem Dornröschen-Schlaf. Nur noch wenige der Arbeiterwohnungen in den 18 Häusern aus dem Jahr 1927 sind bewohnt. Der Putz bröckelt von den Wänden. Viele der Außenlampen im Eingangsbereich der Häuser sind demoliert. Dort, wo noch Menschen wohnen, zieren Blumenkisten mit knallroten Geranien die Fensterbänke.