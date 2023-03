Gemeinderat entscheidet über Umleitung der Goethestraße

Der Neubau wird am Areal des jetzigen XXX-Lutz-Standortes errichtet – dieser übersiedelt an die Donaulände.

Es ist ein Mega-Projekt, das am Donnerstag eine wichtige Hürde nehmen dürfte. Wie berichtet, will die Raiffeisen Landesbank ihre Zentrale am Südbahnhofmarkt erweitern und dafür auf dem Areal des XXX-Lutz einen achtstöckigen Neubau errichten. Das Möbelhaus wird an die Donaulände übersiedeln, der Neubau dort ist bereits im Gange.