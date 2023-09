Gasthaus Auerhahn in Linz-Urfahr sperrt endlich wieder auf

Seit Jahren versuchen Pächter im Gasthaus Auerhahn in der Freistädter Straße 228 in Linz-Urfahr Tritt zu fassen. Nun machen sich zwei Köche dort selbstständig. Sie sperren am 1. Oktober auf und nehmen ein Konzept mit, das andernorts gut funktioniert, denn die beiden waren im Linzer Kultlokal "Gelbes Krokodil" am OK-Platz tätig. Sie sind damit auch mit der vegetarischen und veganen Küche vertraut.