"Es gibt nichts auf dieser Welt, was es nicht auch im Linzer Süden gibt"

Vor der Priesterweihe hatte Rupert Granegger den damaligen Bischof Maximilian Aichern nur um eines gebeten: Er möge ihn bitte nicht in die Stadt schicken, das würde er nicht aushalten. Doch er hat. Ganze 24 Jahre wirkte der in Mönchdorf bei Königswiesen Geborene im Linzer Süden, davon 13 Jahre als streitbarer Betriebsseelsorger in der voestalpine und dann als Pfarrer in Auwiesen, Kleinmünchen, im Keferfeld und in der solarCity.