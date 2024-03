Das erste House of Schools am JKU-Campus

Der Campus der Johannes-Kepler-Universität ist weiter im Wandel: Das ist in Form von Neubauten deutlich zu sehen. So wird aktuell das erste Gebäude des dreiteiligen Ensembles der "House of Schools" westlich des Management-Zentrums errichtet, genauso wie ein Parkhaus nahe der Mengerstraße.