Eine Wohnung in Linz zu finden, ist einfach. Vorausgesetzt, man lässt sich von hohen Mieten nicht abschrecken. Denn viele frei finanzierte Wohnungen stehen leer, weiß Mario Zoidl, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer: "Der Leerstand in Linz ist in den letzten Jahren sicher gestiegen." Damit haben die gemeinnützigen Wohnbauträger nicht zu kämpfen, dafür mit den explodierenden Bau- und Rohstoffpreisen.