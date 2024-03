Engerwitzdorf und Gallneukirchen konkurrieren um Heizkraftwerk

Im Gusental läuft ein etwas skurriler Wettstreit zwischen zwei Energieanbietern, zwei Gemeinden und letztlich zwei Bürgermeistern, der vor zwei Jahren seinen Ausgang genommen hat. Es geht um zwei sehr ähnliche Nahwärmeprojekte, eines von der Linz AG in Gallneukirchen, das andere von der Energie AG in Engerwitzdorf. Doch alles der Reihe nach: 2022 wurde die Linz AG mit einem Nahwärmeprojekt in Gallneukirchen vorstellig.