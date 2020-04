Schutz und Hilfe. Dieses Motto des Heeres gewinnt in diesen Tagen massiv an Bedeutung. In der Corona-Krise benötigen allerdings auch die Soldaten Schutz. Und deren Schutzengel sitzen in der Schneiderei am Fliegerhorst Vogler in Hörsching. Vier Nähmaschinen rattern beim OÖN-Besuch schier ohne Unterlass.