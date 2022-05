"Else Lasker-Schüler hat mir immer gefallen, schon als Jugendliche war ich ein Fan ihrer Gedichte", sagt Katrin Weber. "Trieb" ist eines dieser Gedichte, die sie auf ihrem neuen Album in ein jazziges Umfeld hinein vertont hat. Und weil sie sich hier in ihrer eigenen Lebensphase beschrieben sieht, wonach man ab einem gewissen Alter nicht zu Kompromissen bereit ist, wurde es auch zum titelgebenden Namen. "Trieb" präsentiert Weber mit Band und Gästen am 14.