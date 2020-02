Wo findet man schon im Herzen einer Stadt einen Freiraum, der geradezu danach schreit, konzeptiv neu gedacht zu werden? Linz hat mit dem Jahrmarktgelände in Urfahr eine solche Fläche direkt an der Donau, nur nutzt sie das bislang nicht. Um zu veranschaulichen, was möglich ist, hat das Architekturkollektiv G.U.T. seine Pläne "Reif für die Insel" – die OÖN berichteten über diese Idee im Juli 2018 – adaptiert, neu und weitergedacht und nun das Projekt "Eine Insel für