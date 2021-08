Eine Brücke, die zweimal unter Denkmalschutz stand

Am kommenden Samstag ist es soweit, die Neue Eisenbahnbrücke wird offiziell eröffnet. Am darauffolgenden Montag wird sie dann auch für den Verkehr freigegeben. Ein Jahrhundertereignis, zu dem die OÖN in einem Countdown die Geschichte bis zur fertigen "Eisenbahnbrücke 2.0" zusammenfassen. Im ersten Teil blicken wir zurück auf die facettenreiche Geschichte des Donauübergangs.