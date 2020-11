Alles sah nach einem gut gebuchten Sommer mit vielen Hochzeiten und Festen aus – doch dann kam Corona und machte zunichte, was sich Pächter Christian Rathner im Oberwirt in St. Magdalena aufgebaut hatte. Das führte letztlich zum Platzen eines lang gehegten Traumes. "Ich wusste schon im Alter von acht Jahren, dass ich Wirt werden will. Es tut verdammt weh, dass ich gescheitert bin", sagt der 47-Jährige. Aber sein Entschluss steht fest: Nach dem zweiten Lockdown wird er das Wirtshaus, das