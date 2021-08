Österreichweit werden im Schnitt rund 13 Hektar Boden pro Tag verbraucht, in Oberösterreich sind es über zwei. Der Grund steht damit nicht mehr für die Landwirtschaft und den Naturraum zur Verfügung, wie Gerlinde Larndorfer vom Bodenbündnis OÖ erklärt. Wie sich das auf das Klima, die Umwelt und die Artenvielfalt auswirkt und in welchen (Wechsel-)Wirkungen dies zueinander steht, ist zentraler Bestandteil des am 3. September stattfindenden Symposiums "Boden. Leben. Klima".