Ein Olympiatraum, geschmiedet im eigenen Wohnzimmer

Ein Kampfgewinn sollte Taekwondoka Marlene Jahl heute in Sofia schon reichen, um sich für die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu qualifizieren. "Für mich wäre es ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht", sagt die gebürtige Traunerin, die in der Klasse über 73 Kilogramm als Nummer zwei in das Turnier geht.