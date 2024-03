Ein nachhaltiges Leben ist ein schönes Leben

Ihr ökologischer Fußabdruck kann sich sehen lassen. Unter drei Tonnen Treibhausgase in CO2-Äquivalenten liegt er bei Maria Gottenhuber. Die Leondingerin unterstützt als Climate Campaigner die OÖN-Klima-Challenges, die die Linzer Kepler-Universität in Kooperation mit den OÖNachrichten auf den Weg gebracht hat. Ihr ökologischer Fußabdruck beträgt nur rund ein Drittel des Durchschnittswertes in Österreich.