Nicht zu vergessen, was unvergesslich bleiben muss. Das ist eine wesentliche Intention des Films "Ode an das Erinnern", mit dem Produzent Robert Hofferer die Lebenserinnerungen der Schwestern Helga Feldner-Busztin (Jahrgang 1929) und Elisabeth Schneiderbauer (Jahrgang 1936) dokumentiert. Sie waren neun und zwei Jahre alt, als Österreich 1938 an das Deutsche Reich angeschlossen wurde.