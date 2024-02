Eilige Suche nach Grundstück für Ärztezentrum im Linzer Süden

Noch möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, das könnte sich aber bald ändern. Die OÖN haben mit der treibenden Kraft hinter den Plänen für eine Primärversorgungseinheit (PVE) in Ebelsberg, einem bekannten Unternehmer, gesprochen. Mit dem PVE soll der gravierende Ärztemangel im Linzer Süden gelindert werden. Die Realisierung könnte in den nächsten zwei bis drei Wochen fix sein.