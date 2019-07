Groß ist die Aufregung um den offenen Brief einer Mutter aus Traun. Sie ist in Karenz, will ihre dreijährige Tochter aber trotzdem in den Kindergarten geben. Die OÖN berichteten. In dem Brief an Trauns Bürgermeister Rudolf Scharinger (SP) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) argumentiert Kerstin Hellinger, dass der Kindergarten eine Bildungseinrichtung sei.