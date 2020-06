Bei der anschließenden Nachschau im Pkw fanden die Polizisten in der Mittelablage des Rücksitzes eine kleine Werkzeugtasche, in der sich eine Digitalwaage mit deutlichen Anhaftungen eines weißen Pulvers befand, und in ein Tuch eingewickeltes Kokain. Keiner der vier Pkw-Insassen gab sich als Besitzer des Kokains zu erkennen. Da alle Beteiligten schwiegen, wurden sie festgenommen und ins PAZ Linz gebracht. Der 30-jährige Lenker des Pkw räumte schließlich ein, der Besitzer der Waage und des