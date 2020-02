„Da haben sie mir ein bisserl Arbeit gemacht“, sagt Dompfarrer Maximilian Strasser und lacht. Der Bericht in den Linzer Nachrichten, dass die Diözese einen Mesner für den Mariendom suche, habe „ordentlich was ausgelöst.“ Das Telefon in der Domkanzlei habe viel geläutet, „und auch per Mail sind etliche Bewerbungen hereingekommen.“ In Summe mehr als 15, so der Dompfarrer.Eine 30-jährige Linzerin habe er nun für die