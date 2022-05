In der Linzer Domgasse stehen die Zeichen auf Veränderung, an Plänen mangelt es nicht. So ist die Straße Teil des Begrünungskonzeptes für das Rathaus-Viertel, das Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) vor kurzem in den OÖN vorgestellt hat. Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) nimmt dieses nun zum Anlass, um die Dimension der Veränderung in der Domgasse größer zu denken.