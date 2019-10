Vor mehr als 25 Jahren war die City-S-Bahn auf der alten Hafenstraßen-Trasse geplant. Nun könnte die mittlerweile von den Schienen befreite Route in Verlängerung der Neuen Donaubrücke wiederbelebt werden. Zuerst für Busse und Radfahrer. In weiterer Folge dann für die Mühlkreisbahn, die hier von Urfahr durch die Stadt bis zum Hauptbahnhof geführt werden soll. Entsprechende Prüfungen sind derzeit am Laufen.