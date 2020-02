Die Wahl wirft ihre Schatten voraus

Klaus Luger (SP)

Dass der 59-jährige Luger wieder als rotes Zugpferd in die Gemeinderatswahl 2021 ziehen wird, ist wenig überraschend. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich für die parteiinterne Direktwahl kein Herausforderer gefunden hat. Schließlich hat der Parteichef nicht wenige Kritiker innerhalb seiner SPÖ.

Am 16. März geht es los: Da können die 6000 Mitglieder der Linzer SPÖ Klaus Luger erstmals via Direktwahl zum Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Wahl im Herbst 2021 küren. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wie auch immer, die Stoßrichtung ist klar: „Wir wollen stärkste Partei in Linz bleiben, und ich möchte die Bürgermeisterwahl wieder gewinnen“, sagt Luger. Im Herbst 2015 hat die Linzer SPÖ mit 32,02 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren. „Wieder etwas stärker zu werden, wäre schon schön“, sagt Luger. Einfach dürfte dies nicht werden, denn Angriffe gibt es von allen Seiten. Neben der ÖVP haben sich zuletzt auch Grüne und Neos auf Luger eingeschossen. Und Kritik gab es auch vom sonst so loyalen Koalitionspartner FPÖ.

Bernhard Baier (VP)

Bleibt Bernhard Baier das schwarze Zugpferd? Davon gehe er aus, „ich bin nicht amtsmüde“, sagt der 44-jährige Jurist. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zurückhaltend gibt sich Vizebürgermeister Baier, der seit 2013 Chef der Linzer ÖVP ist, auf die Frage, ob er im September 2021 wieder als schwarzer Spitzenkandidat in die Wahl ziehen wird. Die Zurückhaltung sei aber nicht Gerüchten über einen möglichen Rückzug aus der Stadtpolitik geschuldet. Vielmehr „gehört es sich“, dass diese Frage zuerst parteiintern geklärt werde. Anfang 2021 sei dafür früh genug. Das Wahlziel: „Ganz klar stärker werden.“ (Ergebnis 2015: 20,1 Prozent)

Eva Schobesberger (Grüne)

Die Grünen haben schon entschieden: Eva Schobesberger geht als ihre Frontfrau in die Wahlschlacht 2021. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hält der Rückenwind an? Das sei die entscheidende Frage, sagt die Umweltstadträtin, die 2021 auch für das Bürgermeisteramt kandidieren wird. Dass das Ergebnis für die Grünen deutlich besser als 2015 werden müsse (14,8 Prozent), stehe außer Frage. Ziel sei ein zweiter Sitz in der Stadtregierung, den die Grünen der FPÖ abnehmen möchten.

Markus Hein (FP)

Zwei Tage hat die FP-Spitze in der Vorwoche auf der Eidenberger Alm getagt und eine erste Strategie für die Wahl erarbeitet. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der FPÖ den zweiten Stadtratsposten abnehmen: Das ist das klare Ziel der Linzer Grünen für 2021. Die Blauen halten dagegen und bereiten sich auf den Urnengang besonders gründlich vor. Bei der vorwöchigen Klausur wurden die wichtigsten Themen für den Wahlkampf bereits abgesteckt: „Sicherheit, drohende Islamisierung und die Ausbreitung von Hinterhofmoscheen in Linz.“ Aber auch „Mobilität und der sehr lahm gehende Ausbau des öffentlichen Verkehrs wird ein wichtiges Thema“, sagt Vizebürgermeister Markus Hein.

Der 47-Jährige wird 2021 erstmals FP-Spitzenkandidat sein. 2015, als die FPÖ mit 24,9 Prozent den zweiten Platz hinter der SPÖ schaffte, war noch Detlef Wimmer Parteichef. Trotz schwieriger Ausgangslage gibt sich Hein optimistisch: „Die Gemeinderatswahl in Niederösterreich hat gezeigt: Wer fleißig arbeitet, kann ein Plus erreichen.“

Lorenz Potocnik (Neos)

Obwohl nicht Parteimitglied, dürfte der pinke Klubchef eine zentrale Rolle im Wahlkampf einnehmen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Steht der 48-jährige Potocnik bei der Gemeinderatswahl wieder an der Spitze der pinken Truppe? Unwahrscheinlich ist dies nicht, nachdem Felix Eypeltauer nun Neos-Landeschef und NR-Abgeordneter ist. Völlig anders als bisher wollen die Neos 2021 antreten. Angedacht ist eine Allianz mit bekannten Linzern, die nicht Parteimitglied sind, „aber wollen, dass in Linz eine neue Ära beginnt“, sagt Potocnik.

4,9 Prozent erreichten die Neos 2015, 2021 soll es deutlich mehr werden.

Gerlinde Grünn (KPÖ)

Die 51-jährige Sozialpädagogin hat seit zehn Jahren das eine Mandat der KPÖ im Gemeinderat inne. Bild: Alexander Schwarzl

4,9 Prozent der Stimmen. Das war der höchste Wert, den die KPÖ in Linz in der Zweiten Republik erreichen konnte. Das war bei der Wahl 1949. Dann ging es kontinuierlich bergab, von 1991 bis 2009 waren die Kommunisten nicht im Gemeinderat vertreten. Dann kamen sie zurück mit Gerlinde Grünn an der Spitze und erreichten 2015 2,37 Prozent der Stimmen. Seit 10 Jahren ist die 51-jährige Sozialpädagogin eine Einzelspielerin im Gemeinderat und hofft für 2021 auf ein zweites Mandat.

