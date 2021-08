Oder etwa doch? Diese und noch viele weitere derartige Botschaften sind in den neuen Filmen des Tourismusverbandes zu hören, die zur neuen Kampagne "Linz ist Linz" gehören und ab heute in den sozialen Medien online zu sehen sind. "Ich denke schon, dass das eine gute Werbung ist. Man darf sich selbst nicht immer so ernst nehmen. Das ist bei Menschen und auch bei einer Destination letzten Endes sehr sympathisch", entgegnet Tourismusdirektor Georg Steiner mit einem schelmischen Grinsen und